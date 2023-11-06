بالأرقام.. تفاصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة: مصر تتصدر دول العالم بـ5208 أطنان

تواصل مصر جهودها في إطار إدخال مساعدات الإغاثة إلى الأشقاء في قطاع غزة، إذ أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مد جسر بري متواصل من المساعدات يستهدف إرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى.

ووصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 7344 طنًا مقدمة من (مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 5208 أطنان، وقدمت الأردن 22.6 طن، الإمارات 22.6 طن، تركيا 203.6 طن، تونس 12.5 طن، قطر 124 طنا، فنزويلا 18.15 طن، البرازيل 3 أطنان، روسيا 55 طنا، باكستان 81 طنا، الدنمارك 151.8 طن، الكويت 123.6 طن، الهند 38 طنا، الجزائر 44 طنا، العراق 11.5 طن، كينيا 25 طنا، البحرين 79 طنا، المغرب 25 طنا، المملكة المتحدة 56.3 طن، كولومبيا 10 أطنان، بلجيكا 39.3 طن، فرنسا 33.8 طن، ماليزيا 16 طنا، منظمة الصحة العالمية 45 طنا، إلى جانب عدد من المساعدات مقدمة من منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، برنامج الغذاء العالمي، منظمة اليونيسيف، إيطاليا، إنجلترا، وفقا لما أعلنه الهلال الأحمر المصري، في بيان صادر عنه.

وأوضح الهلال الأحمر المصري، أن المعونات المقدمة للجانب الفلسطيني؛ والمتواجدة بمخازن (مطار العريش - مخازن الهلال الأحمر المصري - مخازن أخرى) منذ بدء تدفق المعونات، من خلال رحلات الجسر الجوي، حتى أمس الأحد الموافق 5 نوفمبر إلى (82) طائرة.

تسليم 1478 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية

وأشار الهلال الأحمر، إلى إجمالي ما تم تسليمه إلى الجانب الفلسطيني منذ بداية تدفق المساعدات حتى أمس الأحد، مشيرا إلى أنه تم تسليم 1478 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، 1407 أطنان من المواد الغذائية، 2083 طنا من المياه، 343 طن مواد إغاثية أخرى، 22 خيام ومشمعات، بإجمالي 451 شاحنة، منذ اليوم الأول للمساعدات، السبت الموافق 21 أكتوبر وحتى اليوم الرابع عشر الموافق 3 نوفمبر الجاري.

وأضاف الهلال الأحمر، أن حجم المساعدات حتى أمس الأحد، بلغت 10 طنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، 22 طنا من المواد الغذائية، 55 طنا من المياه، 12 خيام ومشمعات، بإجمالي 25 شاحنة، ليصبح بذلك اجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، 1488 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، 1429 طنا من المواد الغذائية، 2140 طنا من المياه، 398 طنا من المواد الغذائية، 44 خيمة ومشمعات، بإجمالي 476 شاحنة.

وصول 5 طائرات إلى مطار العريش

وأعلن الهلال الأحمر، وصول 5 طائرات إلى مطار العريش؛ تتضمن نحو 166 طنا من المساعدات المتمثلة في أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية ومواد إغاثية وبطاطين ومخدات؛ تضمنت طائرتين قادمتين من دولة روسيا، طائرة من الكويت، طائرة من دولة فرنسا، طائرة من دولةٌ الدنمارك «يونيسيف».