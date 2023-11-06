وزير الخارجية الأمريكي: ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى غزة

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية للشعب الفلسطيني بغزة، ولا بد من وجود ضمان لعدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

نعلم حجم القلق بسبب أعداد الضحايا

وأشار إلى أهمية استمرارية واستدامة السلام في المنطقة، مضيفًا أنه على علم بحجم القلق، بسبب أعداد الضحايا بين النساء والأطفال، مشددا على السعي لإحراز تقدم في المفاوضات بشأن المُحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر، سامح شكري، أنه من الضروري توافر آلية لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية والاغاثية لهم، مؤكدًا أن المساعدات التي يجرى إيصالها إلى غزة غير كافية، وأنهجرى الاتفاق على إنشاء قنوات لإيصال المساعدات إلى غزة.