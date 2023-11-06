قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدرسة في القدس وتعتقل طالبا

لا تتوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين، والتي طالت حتى المستشفيات والمدارس ودور العبادة، دون مراعاة لأحكام القوانين الدولية، إذ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مدرسة الرشادية، التي تقع قرب باب الساهرة في القدس المحتلة، وأسفر الاقتحام الذي جاء خلال يوم دراسي بالمدرسة لاعتقال أحد الطلاب من فصله الدراسي.

وكالة الأنباء الفلسطينية وفا: اقتحام مدرسة واعتقال طالب

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدرسة واعتقلت الطالب محمد يوسف حامد.

وزارة الأشغال الفلسطينة: تدمير 60 مدرسة كليا منذ 7 أكتوبر

وكانت وزارة الأشغال الفلسطينية أًدرت بيانا إحصائيا عن خسائر المنشأت الفلسطينية جرّاء العملية العسكرية الإسرائيلية الآخيرة منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن إذ بلغت خسائر القطاع التعليمي وحدة تدمير 60 مدرسة كليا، وإصابة 220 مدرسة آخرى بتضررت جزئية.