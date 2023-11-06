أمين سر «تشريعية النواب»: تصريح القنبلة النووية يدل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وصف النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي التي دعا خلالها لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة لإبادته، بالفاشية والوحشية ودليل على جرائم الاحتلال، وتنم عن عدائية واضحة من الاحتلال تجاه أبنائنا في قطاع غزة.

ولفت إلى أن العدوان الذي أقدم عليه الاحتلال وقواته الفاشية لم تكن كافية لهؤلاء الدمويين للدرجة التي تدفعهم وعلى لسان أحد مسئوليهم للإقرار بهذا الكلام اللا مسئول.

الكيان المحتل يغلق كل الطرق الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع

وقال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن الكيان المحتل يغلق كل الطرق السياسية والدبلوماسية لتهدئة الأوضاع ويسعى لانفلاتها وهو ما سيكلفهم أيضًا أثمانا باهظة وخسائر كبيرة، وليس كما يظنون، لاسيما بعد أن أقدم على خطوة لا إنسانية بمنع دخول المصابين والجرحى الفلسطينيين لإسعافهم، لذا جاء الرد المصري واضحا وقويا بمنع خروج الرعايا الأجانب.

وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإنه لابد أن يكون هناك موقف عربي قوي لتدعيم الموقف المصري الساعي للتهدئة وإحلال السلام في المنطقة، خاصة وأن مصر هي من تدفع فاتورة التهاب الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، والرئيس السيسي يبذل قصارى جهده في هذا السبيل، وله موقف تاريخي وجاد سبيلا لمنع تحقيق المخطط الإسرائيلي بتهجير الأشقاء الفلسطينيين.

واختتم: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وستقوم بكل الطرق الدبلوماسية سبيلا لإقرار الحق الفلسطيني في إقامة دولتهم ومنع تلك المخططات الخبيثة.