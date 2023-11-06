«المتحدة لحقوق الإنسان»: الصمت عن تصريح إسرائيل باستخدام النووي في غزة جريمة

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إنّ تصريح الوزير الإسرائيلي حول استعمال قنبلة نووية على قطاع غزة، هو تصريح غاية في الخطورة، ويعتبر إقرار من جيش الاحتلال بامتلاكهم لأسلحة النووي، وكل مدى تزداد خطورة الوضع ولابد من التعامل بشكل جدي مع الكيان الإسرائيلي المحتل الذي وصفه عبد النعيم بالقنبلة الموقوتة في المنطقة.

تحرك المنظمات المعنية لملاحقة إسرائيل

وأوضح رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لابد أن تتحرك كافة المنظمات المعنية من أجل ملاحقة جيش الاحتلال، وتقديم تقرير للأمم المتحدة من أجل تشكيل لجنة لتحقيق في الأمر، وإذا ثَبت وجود أسلحة نووية لدى إسرائيلي، لابد أن تتم محاسبتها وتطبيق العقوبات المتفق عليها دوليا في هذا الشأن.

وأضاف: «تصريح وزير التراث الاسرائيل يدل على أن هناك أسلحة نووية بحوزة إسرائيل، لابد من التعامل مع الأمر كما تم من قبل حين صدرت شكوك حول أن العراق تمتلك أسلحة نووية»، مضيفًا: «تصريح أمس خطير جدا وفيه تهديد للمنطقة كلها والصمت عنه يعد جريمة كبرى، فهو تصريح غير مسؤول بالمرة».

استعمال أسلحة محرمة دوليا من قبل إسرائيل

وأكد أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يستعمل أنواعا محرمة دوليا من السلاح، أبرزها الفسفور الأصفر، وهي جرائم في حق الإنسانية لا تغتفر، والصمت الدولي حولها غير مبرر خاصة في أن إسرائيل تعترف باستعمال تلك الأسلحة، جاء ذلك في أكثر من تصريح وبيان صدر عنها وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الجرائم غير المشهودة منذ ما يقرب 60 عاما.