«الصحة الفلسطينية»: سقوط 292 شهيدا في 19 جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي

صرحت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط 292 شهيدا في 19 مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن المنظومة الصحية في غزة باتت عاجزة عن إنقاذ المرضى، ودعت إلى توفير ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وعلى جانب آخر قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 70 مواطنا فلسطينيا منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، ومن بينهن 3 سيدات، وهن منال دودين ومنتهى الطويل وهي زوجة الأسير جمال الطويل والفتاة عهد التميمي.

وأوضحت أنَّ اعتقال عهد التميمي تجدد بسبب منشورات داعمة للمقاومة الفلسطينية وداعمة للشعب وقطاع غزة، إذ كانت قد اعتقلت من قبل بسبب صفعها لجندي إسرائيلي على وجهه وتم الافراج عنها.