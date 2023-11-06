وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون لتحسين الخدمات المقدمة للأولى بالرعاية

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، بروتوكول تعاون بشأن العمل على تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة إلى المستفيدين وتحديداً الفئات الأولى بالرعاية منهم، موضحة أن الشراكة الجديدة ستكون في أكثر من مجال خاصة بمجال الاهتمام بالمرأة والطفل والتمكين الاقتصادي، وبصفة خاصة مشروع الالف يوم الاولى في حياة الاطفال والتي نطلق عليها الألف يوم الذهبية التي يتحدد فيها صحة الطفل وقوته الإدراكية والصحية والبدنية مدى حياته .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي، لتوقيع بروتوكول التعاون، أن البروتوكول يتضمن أيضا ملف محو أمية مستفيدي تكافل وكرامة، حيث كانت نسبة الأمية بين مستفيدات برنامج الدعم النقدي ببدايته 62%؜ أما الأن وصلت نسبة الأمية بين مستفيدات تكافل وكرامة إلى 47%، مشيرة إلى أن عدد مستفيدي البرنامج يبلغ نحو 20 مليون مواطن من بينهم 11 مليون سيدة، بميزانية تصل 36 مليار جنيه.

وتابعت نيفين القباج، بأن الوزارة تستهدف السيدات المستفيدة من البرنامج ذو الفئة العمرية كن 15 عامًا وحتى 35 عامًا وهو سن الأمهات المسؤولة عن الأسرة، مضيقة أن 10%؜ مِن مَن سيتم محو أميتهم ستوفر لهم الوزارة مشروعات تمكين اقتصادي.