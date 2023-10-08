يا بخت الأمهات.. انخفاض أسعار الأجبان في الأسواق

انخفضت أسعار الأجبان ومنتجات الألبان، اليوم، في الأسواق بشكل كبير، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتشهد منتجات الألبان إقبالا مستمرا طوال العام، ولكن بشكل كبير خلال الفترة الحالية نتيجة دخول المدارس، حيث تعتبر الأجبان من أبرز الأشياء التي تستخدم للأطفال في المدارس، وتختلف أسعار الزبادي والجبنة والحليب، حسب المنطقة والمتجر الذي يقوم المواطن بالشراء منه.

متوسط الانخفاضات من 2 إلى 15 جنيها للأنواع الأكثر انتشارا

وأوضحت البيانات، أن متوسط الانخفاض في أسعار أصناف الجبن تبدأ من 2 جنيه وحتى 15 جنيها لبعض الأصناف والعبوات كبيرة الحجم الأكثر استهلاكا وانتشارات.

وبلغ سعر الجبن الأبيض، وهي أحد أنواع الأجبان الشعبية، نحو 111 جنيها للكيلو بانخفاض قدره 5 جنيهات، كما انخفضت أسعار الجبن الرومي بقيمة 16 جنيها للكيلو.

الشيدر انخفضت 163 جنيها

وانخفضت أسعار الجبن الشيدر بقيمة 163 جنيها للكيلو الواحد، ليسجل سعر الكيلو الآن 245 جنيها، خاصة وأنها من أكثر الأنواع التي يفضلها الأطفال في تناولها، كما تستخدم في العديد من الأكلات الأخرى.

وتشهد الفترة الحالية ارتفاع مبيعات منتجات الألبان في الأسواق، بنسبة كبيرة، وازداد الإقبال بالأخص على المنتجات التي يمكن أن تستخدم كسندوتشات ووجبات إفطار للطلاب في المداوس، وذلك بمناسبة دخول المدارس، وكذلك نجاح الدولة لعمل الكثير من المبادرات لخفض أسعار العديد من المنتجات خلال الفترة الحالية.