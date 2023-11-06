رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حالة الطقس الأيام المقبلة.. أمطار رعدية وانخفاض الحرارة في المحافظات

كتب:

إحسان شعبان
05:52 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس 9 نوفمبر، على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

تشير التوقعات إلى استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة خلال يوم الأربعاء 7 نوفمبر والخميس 8 نوفمبر.

فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة 

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الخميس 9 نوفمبر تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية مع فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% وتكون رعدية على حلايب وشلاتين، وجنوب الصعيد بنسبة تصل إلى 20%.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم السبت 11 نوفمبر و12 نوفمبر، يشهد تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بداية من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا.

وتنخفض درجات الحرارة في المحافظات خلال الأيام المقبلة إذ تسجل 28 درجة، بداية من يوم الأحد المقبل 12 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات.. توقعات بسقوط أمطار وتحذير من ظاهرتين

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات: أمطار رعدية خلال الأسبوع

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات.. عودة الأمطار والرياح

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات
بقلم إحسان شعبان