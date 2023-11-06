حالة الطقس الأيام المقبلة.. أمطار رعدية وانخفاض الحرارة في المحافظات

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة بداية من الخميس 9 نوفمبر، على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

تشير التوقعات إلى استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة خلال يوم الأربعاء 7 نوفمبر والخميس 8 نوفمبر.

فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الخميس 9 نوفمبر تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية مع فرص سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% وتكون رعدية على حلايب وشلاتين، وجنوب الصعيد بنسبة تصل إلى 20%.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم السبت 11 نوفمبر و12 نوفمبر، يشهد تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بداية من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا.

وتنخفض درجات الحرارة في المحافظات خلال الأيام المقبلة إذ تسجل 28 درجة، بداية من يوم الأحد المقبل 12 نوفمبر.