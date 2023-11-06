«قناة السويس»: تحويل 6 قاطرات ومعديتين للعمل بالغاز الطبيعي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتعاون مع إحدى الشركات الكورية بهدف تحويل 6 قاطرات ومعديتين للعمل بالغاز الطبيعي المسال «LNG» في إطار إستراتيجيتها الطموحة نحو تحويل أسطولها البحري إلى أسطول صديق للبيئة.

والتقى رئيس هيئة قناة السويس، بالسيدة كيم يونج جو، نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، على رأس وفد برلماني كوري رفيع المستوى، بحضور السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ربيع: نستهدف زيادة سبل التعاون

وقال ربيع، إن الزيارة تأتي بهدف تعزيز سُبل التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية بقناة السويس، مشيرًا إلى تطلعه لاستكمال التعاون البناء بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجال البحري، لاسيما في المجالات المتعلقة بالتحول الأخضر.

وأكد الفريق ربيع على ما تستهدفه إستراتيجية التطوير المستمرة للمجرى الملاحي من الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتعزيز تنافسيتها ورفع تصنيفها العالمي، بزيادة قدرتها العددية والاستيعابية.

نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميًا

من جانبها، قالت كيم يونج جو، نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، إن قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميًا، ويعد ركيزة رئيسية في محاور ربط تجارة كوريا الجنوبية وصادرتها لعملائها الخارجيين.

وأشادت خلال تفقدها لقناة السويس، بمشروعات التطوير التي تتبناها الهيئة في سبيل الحفاظ على آمان وسلامة حركة الملاحة بقناة السويس.