بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف التلين

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي القبة - التلين في منيا القمح، والمُقامة على مساحة 8 أفدنة بطاقة استيعابية 15 ألف م3 / يوم «مرحلة أولى»، وبتكلفة مبدئية 200 مليون جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القريتين والقرى المجاورة.

شرح تفصيلي لمكونات المشروع

من جانبها، قدمت المهندسة إيمان رفعت، رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحًا تفصيليًا عن مكونات المشروع الذي يضم 20 وحدة، بين أحواض تهوية وترسيب مرحلية، ومزج بالكلور، وطلمبات رفع، وأحواض تجفيف، وغرف للجهد المنخفض والمتوسط، والمحولات والتحكم، بالإضافة إلى محطة رفع القبة بنسبة تنفيذ 70% وشبكات انحدار بطول 6 كم، بنسبة تنفيذ 95%، ومحطة رفع التلين بنسبة تنفيذ 60% وشبكات انحدار بطول 13 كم بنسبة تنفيذ 75%.

مضاعفة العمل والجهد لسرعة الانتهاء من المشروع

في السياق ذاته، شدد محافظ الشرقية، على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمشروع بمضاعفة العمل والجهد لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة.

وشهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح تفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري مشاه عزبة عاصم الرابط بين الوحدتين المحليتين الجُديدة والتلين على بحر مويس والمُقام بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، وذلك لخدمة الأهالي وتحقيق عبور آمن لهم.

رافق المحافظ في الجولة أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، والمهندس محمد نبيه، المشرف على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالشركة المنفذة، والمهندس ميلاد عطية مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال المشروع.