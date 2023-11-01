خريطة تمركز 11 سيارة صرف صحي في وسط الإسكندرية لمواجهة الأمطار

أكدت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، تمركز 11 سيارة صرف صحي في 7 نقاط ساخنة وسط الإسكندرية تحسبا لسقوط أمطار، وذلك خلال متابعة أعمال تطهير الشنايش، والعمل وفقا لخطة الطوارئ التي أعلنتها شركة الصرف الصحي منذ أمس الأول وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن تمركز سيارات الصرف وسط الإسكندرية

وأوضحت «سعد»، في بيان اليوم، أنه تم تمركز 11 سيارة صرف صحي استعدادا لسقوط أمطار بالأماكن الآتية:

- أمام مبنى الجامعة

- شارع عمر لطفي أمام سوق شديا

- شارع أبوقير أمام قسم باب شرقي

- أمام نادي الترم نزلة كوبري محرم بك

- الطريق الصحراوي أمام كارفور

- ميدان الجمهورية محطة مصر

- الطريق الزراعى أمام شركة المياه.

تطهير الشنايش وسط الإسكندرية

وأشارت رئيس حي وسط الإسكندرية إلى قيام لجنة تطهير الشنايش بمتابعة أعمال إعادة تطهير 50 شنيشة و30 مطبقا بالأماكن الآتية:

- شارع عصران والعناني.

- شارع العلم والايمان من الطيار صبري مع الإزالة.

- الحضرة الجديدة

- كوبري منشأ

- كوبري الرمد

- كوبري 4 عيون

- كوبري الإبراهيمية.