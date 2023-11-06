«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لترقي المعلمين والحصول على شهادة الصلاحية

كشفت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن الأوراق المطلوبة في ملف الترقي للمعلمين، بعد فتح باب التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين اللازمة للترقي للعام الجاري، إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقي، بداية من الأحد 5 نوفمبر حتى 25 يناير 2024.

الأوراق المطلوبة في ملف الترقي للمعلمين

أوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الأوراق المطلوبة في ملف الترقي للمعلمين، كالتالي:

- صحيفة الأحوال الخاصة بالمعلم معتمدة.

- تقريرين معتمدين للكفاية الخاصة بالمعلم من العامين السابقين.

- تقرير معتمد بنتيجة لتقويم أداء المعلم بواسطة الموجه الفني.

- صورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للترقية.

- إخلاء الطرف من التدريب.

الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعلنت رابط التسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للمعلمين، الذي يستهدف ترقية، خلال العام الدراسي الجاري قرابة 400 ألف معلم، بعد استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين، وأمناء المكتبات وفق قانون الكادر.