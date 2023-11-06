إعلان نتيجة شهر أكتوبر لصفوف النقل.. وتقييم مستوى الطلاب بالألوان

أعلن عدد من المدارس على مستوي الجمهورية نتيجة امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس، للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي تم عقدها نهاية شهر أكتوبر 2023، وفقا للجداول المعلنة في المدرس.

نتيجة اختبار شهر أكتوبر

وأكدت المدارس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الهدف من امتحان شهر أكتوبر، أن يكون أولياء الأمور على دراية بمستوى أبنائهم، ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى الطالب، ومدى تحقيقه واكتسابه لنواتج التعلم الخاصة بمنهج شهر أكتوبر.

وأشارت إلى أنّ نتيجة شهر أكتوبر لصفوف النقل في المرحلة الابتدائية ستكون دون درجات، ولكن يتم تحديدها وفقا للألوان ونظام التقييم الذي يسمح بإعداد نتيجة مخرجات التعلم بالألوان، لكي يتعرف ولي الأمر علي المستوي النسبي كالتالي:

- اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلى 100).

- اللون الأخضر: يوضح أن الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

- اللون الأصفر: يوضح أن الطالب في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

- اللون الأحمر: يوضح أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).