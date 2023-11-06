موعد منافسات دوري كرة القدم لمراكز الشباب في كفر الشيخ

تتجه أنظار جماهير دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، إلى ملعب قلين، يومي الأربعاء والخميس القادمين لمتابعة مباريات دور الأربعة ضمن منافسات الدوري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، التي تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مواعيد المباريات على ملعب «قلين»

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اللقاء الأول يوم الأربعاء على ملعب قلين يكون بين فريقّي محلة دياي وروينة، ويوم الخميس على نفس الملعب بين مسير، وسنهور المدينة، وتحدد النتائج طرفي مباراة النهائي، كما تُحدد المتنافسين على المركز الثالث بين الفريقين الخاسرين في مباريات دور الأربعة.

مباريات دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ

وتجري مباريات دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، ومتابعة الدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب منسق الدوري بالمديرية.