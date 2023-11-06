اختصاصات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء.. منها إلغاء الترخيص حال المخالفات

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو الجهة المنوطة بمتابعة وتنظيم وتطوير كل ما يتعلق بالكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل والاستهلاك، وعرفه قانون الكهرباء الجديد، بأنه هيئة عامة مستقلة عن الأطراف بمرفق الكهرباء، وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وخلال السطور التالية يستعرض «الوطن» دور الجهاز في حالة وجود مخالفة من قبل المشترك، واختصاصات الجهاز.

اختصاصات جهاز تنظيم الكهرباء

في حالة مخالفة المُرخص له شروط الترخيص، يمكن لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1- إنذار المُرخص له كتابة، بإلغاء أو وقف الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة.

2- من حق الجهاز إزالة المخالفات على نفقة الشخص المرخص له.

3- يكون من حق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهل، وقف الترخيص لمدة محددة، على أن لا تجاوز سنه مع اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها بهدف استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين.

4- يقوم بإلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين.

5- إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلى نفقته.