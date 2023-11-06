تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

تشارك مصر سنويًا، ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM) التي انطلقت فعاليات دورتها الـ44 اليوم، وتستمر خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بالعاصمة البريطانية لندن.

مصر تشارك في بورصة لندن

وافتتح السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض، الذي تبلغ مساحته 650 متر مربع، بالإضافة إلى دور علوي 140 مترمربع، ويشارك فيه 62 جناحا، تضم 27 شركة سياحية و32 فندقا وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

جاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني، حديث الشكل به بعض اللمسات من المتحف المصري الكبير، ويوجد به شاشات كبيرة لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الخاصة بالجمهور، وغرفتين لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار.

كما خُصص مكان بالجناح للترويج لبعض المنتجات التراثية المصرية المختلفة كالمشروبات والتمور المصرية، كما تم تخصيص مكان بالجناح مصنوع على الطراز الأسواني النوبي لعرض منتجات التراث النوبي بأسوان منها منتجات الحرف اليدوية والتوابل المختلفة، كما يتم توزيع على الجمهور من زائري الجناح المصري، هدايا تذكارية مصممة على الطراز الأسواني.

وتم تنفيذ بالجناح العديد من الأنشطة المصاحبة والتفاعلية، حيث تم الاستعانة بمتخصصين داخل الجناح المصري لكتابة أسماء زائرين الجناح المصري باللغة الهيروغليفية علي ورق البردي وبشكل مجاني خلال أيام المعرض، كما توجد فرقة موسيقية وعازفة للهارب.

كما قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ أنشطة دعائية بالعاصمة لندن للترويج للمقاصد السياحية المصرية على هامش هذا المعرض.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يُشارك به هذا العام أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض من نحو 184 دولة.