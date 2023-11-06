غرفة السياحة توضح أسعار رحلات العمرة خلال نوفمبر.. تبدأ من 28 ألف جنيه

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة خلال شهر نوفمبر الجارى تبدأ من 28 ألف جنيه، لافتا إلى أنّ سعر برنامج العمرة المستوى الإقتصادى التى يبلغ مدتها نحو إسبوعيين تتراوح ما بين 28 ألف وحتى 34 ألف جنيه.

وأضاف أنّ التفاوت فى سعر برنامج العمرة ما بين شركة وأخري يعود لمدى قرب فندق إقامة المعتمرين من الحرم المكي، فضلا عن أن بعض برامج العمرة تشمل تقديم وجبات غذائية للمعتمرين.

أسعار برامج العمرة فئة 4و5 نجوم

وأكد لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة مستوى الـ4 نجوم خلال الشهر الجاري تتراوح ما بين 42 ألف وحتى 48 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم من فوق الـ 50 ألف جنيه.

نسب الإقبال على السفر للعمرة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الشهر الجاري لا تزال ضعيفة حتى الآن، مؤكدا أنّ نسب الإقبال لن ترتفع إلا بداية العام الجديد وبالتحديد خلال اجازات منتصف العام الدراسي.