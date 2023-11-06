«السياحة»: فترة التقدم للحج ستتراوح من 45 يوما إلى شهرين

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام ستعلن الأسبوع المقبل مع فتح الباب لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحي فور الإعلان عنها.

وأكد أنّ فترة التقدم للحج ستتراوح ما بين 45 يوما وحتى شهرين من تاريخ فتح باب تسجيل الأسماء، على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بفرصة الحج من بين المتقدمين في غضون أسبوع من غلق باب تسجيل الأسماء عبربوابة الحج.

عدد تأشيرات الحج السياحي

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ عدد تأشيرات الحج المخصصة لوزارة السياحة لهذا العام ستبلغ نحو 23 ألف تأشيرة بزيادة نحو 7 آلاف تأشيرة عن العام الماضي، لافتا إلى أنّ أكثر من 75% من حصة تأشيرات الحج السياحى سيتم تخصيصها للبرامج الاقتصادية «البري، والاقتصادي طيران».

أسعار برامج الحج السياحي

وأشار المصدر إلى أنّ اللجنة العليا للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار لم تستقر حتى الآن على جزئية تضمين أسعار برامج الحج ضمن ضوابط الحج التي سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، أم يتم إرجاء إعلان أسعار برامج الحج السياحي لحين الانتهاء من القرعة ومعرفة الأسعار النهائية لتكلفة الحج، وآلية تدبير الريال السعودي الخاص بكل تعاقدات شركات السياحة داخل المملكة العربية السعودية من فنادق بمكة المكرمة والمدينة، لنقل داخلي، لتكاليف الإعاشة بمخيمات منى وعرفات.