تنفيذ مدرسة حقلية خاصة بمحصول القمح بدعم من «الفاو» في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ المدرسة الحقلية الخاصة بمحصول القمح، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وذلك برعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنفيذ الجلسة الثالثة من المدرسة الحقلية الخاصة بمحصول القمح

وقال الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، في بيان له، إنّه تم تنفيذ الجلسة الثالثة من المدرسة الحقلية الخاصة بمحصول القمح، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والتي تضمنت العمليات الزراعية الخاصة بخدمة الأرض قبل الزراعة، وذلك للنهوض بإنتاجية محصول القمح.

مستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح من الأقماح

يُذكر أنّه مستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح من الأقماح التي سوف تُزرع في حقول محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال العام الجاري 2023، بما يضمن توفير قمح عالي الجودة.

طرح أصناف من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية هذا العام

وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هذا العام أصنافاً من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردب قمح لكل فدان، وهي من أصناف تقاوي «قمح 95، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 3».