انطلاق مسابقة «اختراق الضاحية» في كفر الشيخ اليوم.. شارك بها 44 طالبا

شهد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ مسابقة «اختراق الضاحية» لطلاب المرحلة الثانوية بنين، التي نظمها مكتب التربية الرياضية بالمنطقة، اليوم الأحد، وذلك بحضور مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات وكبار الشخصيات بالمحافظة.

رئيس المنطقة: المسابقة فرصة متميزة للتواصل بين الطلاب

وأوضح رئيس المنطقة أنّ هذه المسابقة فرصة متميزة للتواصل والاندماج وتبادل الخبرات بين الطلاب وبعضهم البعض، وتعلم العادات الصحية وترسيخها لتحقيق توازن نفسي ووجداني لتجنيبهم آفة الانحراف؛ مما يعود بالنفع عليهم في مستوى التحصيل الدراسي، كما أنّ الرياضة تجعلهم مواطنين صالحين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم.

44 طالباً شاركوا في المسابقة

كما أفاد محمد محسن أبو اليزيد، مسؤول مكتب التربية الرياضية والمسابقات الرياضية بالمنطقة، أنّ مسابقة «اختراق الضاحية» انطلقت من أعلى كوبري عزبة الغمرية، مرورًا بطريق «كفر الشيخ - دسوق»، وصولاً إلى مجمع معاهد كفر الشيخ النموذجي، بمشاركة عدد 44 طالباً من طلاب المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية، وتم تكريم الثمانية طلاب من أصحاب المراكز الأولى على مستوى المسابقة.

تابعت فعاليات المسابقة لمياء الجندي، موجه عام التربية الرياضية بالمنطقة، وتحت إشراف زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.