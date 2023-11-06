الإمارات وفرنسا تبحثان الشراكة بين البلدين والأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا كاثرين كولونا، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والإغاثية للمدنيين بشكل عاجل.

جهود دولية

وناقش الجانبان - خلال لقائهما، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاثنين، الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع، وأكدا في هذا الصدد الأولوية الملحة لحماية المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.

تعاون بين الجانبين

كما استعرض الجانبان المساعي الإقليمية والدولية المبذولة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبيبة للمدنيين على نحو آمن ومستدام، وبحث الوزيران آفاق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، واستعرضا مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية والتعليمية.

التعاون في مجال المناخ

كما تطرقت المحادثات إلى التعاون الإماراتي الفرنسي في مجال البيئة والمناخ؛ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الشهر الجاري.

وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون في مجال المناخ يشكل أولوية لدى البلدين، وأن من شأن «COP28» أن يفتح آفاقا واعدة لتحقيق قفزات نوعية في مسار العمل المناخي العالمي.