وصول 9 مصابين فلسطينيين إلى مستشفيات شمال سيناء للعلاج

أفادت «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، بوصول حالتين من المصابين الفلسطينيين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، و7 مصابين إلى مستشفى الشيخ زويد لتلقي العلاج.

وأعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، توافد أول مجموعة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، حيث وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما.

وكان الرئيس الفتاح السيسي، وجّه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات بتكثيف اتصالات مصر مع الأطراف ذات الصلة، والأطراف الإقليمية والدولية منذ اندلاع المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وحتى الآن، لوقف التصعيد.