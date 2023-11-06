«حماة الوطن» يرسل 4 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى معبر رفح

أرسل حزب حماة الوطن، اليوم، 4 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات طبية إلى معبر رفح، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وقال أيمن العكس، أمين التواصل الجماهيري في الحزب، إن 4 شاحنات مساعدات وصلت اليوم إلى معبر رفح، لدعم أهالي قطاع غزة.

19 شاحنة تصل قطاع غزة من حزب حماة الوطن

وأضاف «العكس»، أن الحزب أرسل خلال اليومين الماضيين 15 شاحنة على دفعتين، الأولى كانت 10 شاحنات، والثانية 5 شاحنات، ليصل بذلك مجموع الشاحنات إلى 19 شاحنة أرسلها الحزب لأهالي القطاع.

مستلزمات غذائية وعلاجية لأهالي غزة

بدوره، أكد هيثم رحمي الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، أن الشاحنات كانت محملة بمساعدات طبية وغذائية وبطاطين.

وثمن «رحمي» الدور الكبير الذي تقوم به القيادة المصرية من أجل التخفيف عن الأشقاء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وأيضا العمل على دخول المصابين الفلسطينين من القطاع الى المستشفيات المصرية للعلاج.