بولندا: وصول 28 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين، وصول 28 ألفا و500 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 16.89 مليون شخص.

عدد المغادرين

أضافت الوكالة حسبما ذكر «راديو بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن أكثر من 28 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 15.14 مليون شخص.

تقديم حزمة مساعدات

يشار إلى أن بولندا كانت مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.