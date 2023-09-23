رئيس بيلاروسيا: بولندا حصلت على إذن للتخلص من رئيس أوكرانيا

كشف ألكسندر لوكاشينكورئيس بيلاروسيا تفاصيل جديدة في الأزمة الحالية بين ‎بولندا اوكرانيا، مشيرًا إلى أنَّ بولندا تلقت الضوء الأخضر من وراء المحيط الأطلسي وتمّ السماح لها بالتخلص من فلاديمير زيلينسكي.

هل تعتقدون أن بولندا تقوم من تلقاء نفسها بالضغط على أوكرانيا

ونقلت «روسيا اليوم» حديث رئيس بلاروسيا لوكالة «سبوتنيك بيلاروس» والذي تساءل فيه قائلًا: «هل تعتقدون أن بولندا تقوم من تلقاء نفسها بالضغط على اوكرانيا المسكينة اليوم؟ لا طبعا الأمر غير ذلك».

وأضاف: «لقد تلقت بولندا الضوء الأخضر من وراء المحيط، ظهرت الحاجة للتخلص من زيلينسكي هذا، الذي ضجر الجميع من تصرفاته».

تحذيرات لزيلينسكي بعدم إهانة البولنديين

وتابع: هل تعتقدون أنَّ بولندا تقوم من تلقاء نفسها بالضغط على اوكرانيا، ماتيوش مورافيتسكي، قد حذر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إصدار إهانات جديدة بحق وارسو قائلًا: «أريد أن أقول لزيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى أبدا بالطريقة التي أهانها مؤخرا خلال خطابه في الأمم المتحدةـ البولنديون لن يسمحوا بذلك أبدا».

ونقلت «روسيا اليوم» تصريحات رئيس الوزراء البولندي والذي أكّد أنَّ بلاده ستدافع عن مصالحها وتعرف كيفية تشكيل هذه المصالح مشيرًا إلى أنَّ وارسو تساعد أوكرانيا بكثافة من خلال تنظيم شحن الأسلحة.