الرئيس الفلسطيني: يجب وقف العدوان الإسرائيلي فورا وتنفيذ الحل السياسي

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اتصالًا هاتفيًا من مستشار النمسا كارل نيهامر، وأكد الرئيس الفلسطيني على وجوب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة تنفيذ الحل السياسي

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمنيًا أو عسكريًا لقطاع غزة، فهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.