سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر مهد الحضارة الإنسانية.. وأسرت العالم بتراثها

أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، كيم يونج هيون، عن مدى فخره بالتاريخ والثقافة المصرية، مؤكّدًا أنَّ مصر مهد الحضارة الإنسانية وأسرت العالم بتراثها الثقافي الرائع منذ آلاف السنين، وستظل مصدر إلهام للعالم.

وقال سفير كوريا الجنوبية، في بيان أصدرَته سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إنَّ التواصل بين شعبينا وتبادل الثقافات هو عامل بالغ الأهمية لمستقبل العلاقات بين كوريا ومصر، إذ أنَّ هناك تقاربًا حقيقيًا بين بلدينا يتجاوز المسافات الجغرافية والتراث الثقافي المختلف، لافتًا إلى ازدياد انجذاب المزيد من الكوريين أيضًا إلى مدى عمق الثقافة المصرية وجمال طبيعتها، كما يتعافى عدد السياح الكوريين الذين يزورون مصر إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بعشرات الآلاف.

سفير كوريا: مصر من أهم الوجهات الاستثمارية لنا

وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أكّد «يونج خيون»، أنَّ مصر تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة لبلانا في القاهرة السمراء، موضحًا أنَّ الاستثمار الكوري في مصر الآن وصل إلى 800 مليون دولار أمريكي مع 34 شركة كبرى تعمل في مصر.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية أنَّ مصر من أكبر شركائنا في التصدير في القارة الأفريقية، إذ ارتفع حجم التجارة ثنائي الاتجاه إلى 3.2 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

دور الجالية الكورية في تعميق العلاقات بين البلدين

واختتم سفير كوريا الجنوبية حديثه بتوجيه الشكر للجالية الكورية في مصر؛ تقديرًا لمساهماتها في تعميق العلاقات الودية بين البلدين، مضيفًا: «أتمنى أن تظل الجالية الكورية أساسًا ملهمًا للعلاقات الوثيقة والمتقاربة، والروابط المتينة وجسر الصداقة بين الشعبين».