مراد وهبة: الإرهاب يُهدد الحضارة الإنسانية بأكملها

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الإرهاب يُهدد الحضارة الإنسانية جميعها، حيث إن الدول محكومة بأسواق اقتصادية غير رسمية في حين أن الأسواق الاقتصادية التابعة للدول في تراجع، وبالتالي فإن الاقتصاد النشط دائما يكون خارج إطار الدولة، وهذا يُدمر الدول من الداخل عندما يرتبط هذا الاقتصاد الغير رسمي مع الإرهاب، حيث تُصبح الحضارة في هذه الحالة مهددة بالزوال.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه من أجل محاربة الإرهاب يجب معرفة جذوره، كاشفًا تفاصيل لقاء جمعه مع عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا، عندما كان وزيرًا للخارجية المصري من أجل دحر الإرهاب.

وتابع: "عمرو موسى طلب يقابلني وقالي شوف إحنا أمنيا ممكن نخلص على الإرهاب لكن بذوره الفكرية هي دي المشكلة تقدر تساعدنا قولتله آه طبعا أقدر، قالي طب نتعاون"، ساخرًا: "وكانت الجلسة الأولى والأخيرة".