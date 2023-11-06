بدأ مؤتمر الأزهر للفتوى عن دور المؤسسات الدينية في دعم القضية الفلسطينية

بدأ مؤتمر الأزهر للفتوى لعقد الملتقى الفقهي الرابع لدور المؤسسات الدينية بالوقوف دقيقية حدادا على أراوح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء الاعتداءات الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

دقيقة لتحية العلم الوطني

وقف الحاضرون في مؤتمر الأزهر للفتوى دقيقة لتحية العلم الوطني، ثم تلاوة أحد الآيات من الذكر الحكيم من سورة الإسراء بنص: «وَقَضَيْنَا إِلَىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنّ فِي الأرْضِ مَرّتَيْنِ وَلَتَعْلُنّ عُلُوّاً كَبِيراً، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مّفْعُولاً، ثُمّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً».

فيلم تسجيلي عن نصرة القضية الفلسطينية

كما عرض الأزهر فيلم تسجيلي عن نصرة القضية الفلسطينية، ومن المفترض أن يناقش مؤتمر عدد من الموضوعات ومنها: «الخطاب الإفتائي المعاصر والقضية الفلسطينية- الفتاوى الشاذة وأثرها السلبي على القضية الفلسطينية- وسائل الإعلام وهيئات الفتوى.. تنوع وتكامل».