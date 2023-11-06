فصائل فلسطينية: دمرنا دبابة سادسة واستهدفنا جنودا للاحتلال الإسرائيلي بغزة

أعلنت فصائل فلسطينية، بأنها دمرت دبابة سادسة، واستهدفت جنودا للاحتلال في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، طالب رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، بمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إنشاء مناطق أمنية خالية من الفلسطينيين

وقال سموتريتش في رسالة بعثها إلى نتنياهو وغالانت: «يجب إنشاء مناطق أمنية مُطهرة أي خالية من الفلسطينيين حول المستوطنات والطرقات في الضفة، ومنع دخول الفلسطينيين إليها للوصول إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون».