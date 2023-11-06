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«القاهرة الإخبارية»: اتصالات مصرية لتأمين سيارات الإسعاف القادمة من غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
05:45 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
تأمين سيارات الإسعاف

تأمين سيارات الإسعاف

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن هناك اتصالات مصرية لتأمين سيارات الإسعاف القادمة من غزة، لافتة إلى أن هناك استعدادات لاستقبال المزيد من الجرحى من غزة.

إشادات دولية واسعة

وحظيت مصر، خلال الساعات الماضية، بإشادات دولية واسعة، بعد فتح معبر رفح واستقبال مصابي قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات الميدانية والشيخ زويد والعريش للعلاج، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

الجهود المصرية في غزة

وفي سياق آخر، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما. 

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

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بقلم محمد أيمن سالم