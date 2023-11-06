عالم بالأزهر: التفرقة بين العرض والمرض مهم في الزواج

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال أحد المتصلين «ابني تزوج وأنجب ولدا وبنتا وسلوك وتصرفات زوجته اختلفت معه ماذا نفعل؟».

ضغط تربية الأبناء مؤثر هام على تصرفات الزوجة

وقال الشيخ أبو اليزيد خلال حواره ببرنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس» اليوم الأثنين: أنه يجب أن نتعامل مع تلك الحالة بإدراك الفرق بين المرض والعرض فتلك الحالة تعتبر عرض لمشكلة خاصة بهم وهو وقوع زوجته تحت ضغط الإنجاب بفترة قصيرة، ومن الواضح أن فترة الخطبة لم يكن بها مشاكل، وأن تربية الولد والبنت هوالسبب في تصرفاتها السيئة، لافتًا إلي دور الوالد تجاه ابنته فيجب عليه النظر إلى حل لها والمساعدة على تخطي تلك المشكلة فلا يجب أن تصل إلى مرحلة الطلاق.

نشوز المرأة والتعامل معها

وأوضح الشيخ سلامة أن الله أمر عند نشوز المرأة بهجرهم بالمضاجع والتفاهم فيجب على الزوج الوصول إلى حل للمشاكل بينه وبين زوجته والبعد عن الضغوط والرؤى الخارجية والنصح.