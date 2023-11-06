مصطفى الفقي: ما يحدث في غزة جريمة وحشية.. ودعم «الأزهر» للقضية الفلسطينية حق

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الأزهر الشريف دائما هو ملاذ الأمة وحسها الذي يناديه إذا اشتدت الأمور، وها نحن اليوم في مناسبة من تلك المناسبات، فالمحرقة التي تدور في غزة حاليا وحشية وجريمة كبيرة ، وكل من نراه من مذابح يعود إلى الاحتلال الإسرائيلي في الأصل.

دور المؤسسات الدينية

وأضاف الفقي خلال مؤتمر الملتقي الفقهي الرابع لدور المؤسسات الدينية لدعم القضية الفلسطينية، «أنا انتمني إلى عائلة توقر الأزهر والأزهرين وتراهم نخبة الزمان، وأنا من محافظة البحيرة، وهي محافظة الأئمة المجددين مثل الإمام محمد عبده وغيره».

الأزهر الشريف والقضية الفلسطينية

وأوضح الفقي بأنه عاصر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وكان صارما للغاية، وكان الرئيس الراحل مبارك شديد الإعجاب بصرامته في الحق، وذلك هو الأزهر الشريف وعلمائه، كما وصف شيخ الأزهر بأنه رجل صلب في الحق ونحن نعتز به، وأنا على يقين أن وقفته مع الفلسطنيين هي وقفة حق، والعلاقة بين الإعلام والإفتاء علاقة وثيقة.