«آداب سوهاج»: تنظيم ندوة عن «الإضرابات النفسية والعلاج النفسي»

نظمت وكالة كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قسم علم النفس بالكلية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان «الإضرابات النفسية والموجة الثالثة في العلاج النفسي»، حاضر فيها كل من الدكتور أشرف محمد نجيب، رئيس قسم علم النفس بالكلية، والدكتور سليمان محمد سليمان، المدرس بالقسم، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

مفهوم الاضطرابات النفسية وأنواعها المختلفة

وألقى الدكتور سليمان محمد، المدرس بقسم علم النفس، الضوء على مفهوم الاضطرابات النفسية وأنواعها المختلفة، والعوامل المؤثرة فيها، ومفاهيم الصحة النفسية والسواء النفسي والاضطرابات النفسية، والقلق، والاكتئاب وغيرها من المفاهيم المرتبطة بموضوع الندوة من خلال عرض سلس وتفاعل واضح مع الحضور.

نجيب مفاهيم عدة منها وهم السعادة

واستعرض الدكتور أشرف محمد نجيب، مفاهيم عدة منها وهم السعادة، وتجاهل الأفكار السلبية، والتركيز على الواقع وتحقيق الأهداف، والجيل الثالث من العلاج النفسي وركائزه وخطواته، وبعدها فتح المجال لتلقي أسئلة الحضور.

وتأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التي تنظمها وكالة كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شملت ندوة دينية عن حب النبي ﷺ بالتعاون مع قسم الدراسات الإسلامية بالكلية، وندوة للتعريف بمركز تضامن وخدماته داخل الجامعة بالتعاون مع وحدة التضامن بالجامعة، وثالثة عن المشكلات الصحية والنفسية للمرأة الصعيدية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ورابعة عن التغيرات المناخية بالتعاون مع قسم الجغرافيا، وهذه الندوة التي تأتي في إطار تعاون وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع قسم علم النفس بالكلية، وسوف تنظم الوكالة غدًا الثلاثاء، ندوة بعنوان التنمية المستدامة ودورها في دعم الشباب والمجتمع، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.