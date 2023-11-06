مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: 18 وكالة أممية وقعت بيان وقف الحرب على غزة

قال مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، إن هناك 18 وكالة أممية وقعت على بيان تطالب فيه بوقف الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بروكسل لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب على الأمم المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وليس هدنة إنسانية فقط.

مواقف الدول من العدوان الإسرائيلي

وأوضح أن هناك تغيرا في مواقف الدول من العدوان الإسرائيلي على غزة، فبعدما ذهب الرؤساء يتباكون لدى إسرائيل، مواقف دول مهمة في العالم بدأت تتغير، موقف فرنسا، وموقف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

تراجع رئيسة المفوضية الأوروبية

ولفت إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت رفعت العلم الإسرائيلي على المفوضية لمدة يومين، وسافرت إسرائيل مرتين، قدمت كل التضامن والتعاطف، لكنها بدأت تتراجع، تتحدث أنها لا تتحمل الصور القادمة من غزة، وأنه لا فرق بين طفل فلسطيني وطفل إسرائيلي.

وأشار إلى أنها طالبت إسرائيل بمحاولة حماية المدنيين وأنهم لا يقبلوا العقاب الجماعي، تتحدث عن ممرات إنسانية، ولم لا يتم فتح ممر بحري عبر قبرص، ألمانيا أيضًا بدأت تخفف لهجتها ومواقفها، ولا يستخدمون مصطلح «لإسرائيل حق الدفاع عن النفس»، والذي منح إسرائيل ضوءًا أخضر للعدوان على غزة.