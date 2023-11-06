رمضان عبد المعز يدعو لنصرة أهل فلسطين (فيديو)

استهل الدكتور رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، حلقة اليوم بمناجاة الله عز وجل والدعاء لأهل فلسطين، «نسألك يا الله النصر لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وكن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بتأييدك، ووفقهم بتوفيقك، واحفظهم بحفظك، وكن لهم عونا ونصيرا، وسندا ومعينا، واجعل من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا».

اللهم ربنا علمنا بما ينفعنا

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، «أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يوفقنا توفيق الصالحين، وينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم، اللهم ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يقربنا برحمتك يا أرحم الرحيم».

وتابع: «نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا، وعملا صالحا متقبلا، وزرقا واسعا، وشفاء من كل داء، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك».

نسألك حبك وحب من يحبك

وواصل: «نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنصر الإسلام وأعز المسلمين، يا من قلت في كتابك الكريم مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا».