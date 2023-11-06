رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رمضان عبد المعز يدعو لنصرة أهل فلسطين (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
06:22 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز

استهل الدكتور رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، حلقة اليوم بمناجاة الله عز وجل والدعاء لأهل فلسطين، «نسألك يا الله النصر لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وكن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيدهم بتأييدك، ووفقهم بتوفيقك، واحفظهم بحفظك، وكن لهم عونا ونصيرا، وسندا ومعينا، واجعل من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا».

اللهم ربنا علمنا بما ينفعنا

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، «أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يوفقنا توفيق الصالحين، وينفعنا بالقرآن والذكر الحكيم، اللهم ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يقربنا برحمتك يا أرحم الرحيم».   

وتابع: «نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا، وعملا صالحا متقبلا، وزرقا واسعا، وشفاء من كل داء، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك».

نسألك حبك وحب من يحبك

وواصل: «نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنصر الإسلام وأعز المسلمين، يا من قلت في كتابك الكريم مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا».

اقرأ المزيد:

مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: نطالب بوقف إطلاق النار وليس هدنة إنسانية فقط

«خارجية فلسطين» تدين الدعوات الاستيطانية في الضفة الغربية

«التنسيقية» تنظم صالون نقاشي عن «الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين» اليوم

عضو بـ«الشيوخ»: مصر تستخدم أدواتها الدبلوماسية باحترافية لدعم فلسطين

متطوعو الهلال الأحمر في مهمة خاصة لإنقاذ غزة.. «نعمل 24 ساعة من أجل فلسطين»
بقلم محمد عزالدين