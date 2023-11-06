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رانيا يوسف عن فلسطين: «متبطلوش كلام عن اللي بيحصل»

كتب:

بسمة شطا
05:58 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
رانيا يوسف

رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف من بين العديد من الفنانين، الذين يواصلون دعمهم الدائم للشعب الفلسطيني، ضد الجرائم التي ترتكب في حقه من الاحتلال الإسرائيلي.

وشاركت بتدوينة عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وطالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

رانيا يوسف تواصل دعم فلسطين 

كتبت الفنانة رانيا يوسف عبر موقع التدوينات الشهير «تويتر»، قائلة: «متبطلوش كلام عن اللي بيحصل أوقفوا إطلاق النار».

ولم يكن هذا المنشور، الوحيد الذي دعمت من خلاله رانيا يوسف فلسطين، لكن شاركت من قبل، قائلة: «اللهم احفظ فلسطين وأهلها».

وهناك الكثير من الفنانين الذين يحرصوا مؤخرا، على دعم القضية الفلسطينية، من بينهم كريم عبد العزيز وشيريهان ومحمد سلام وحلا شيحا وكنده علوش ودنيا سمير غانم وأحمد حلمي وغيرهم.

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بقلم بسمة شطا