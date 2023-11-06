مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: نطالب بوقف إطلاق النار وليس هدنة إنسانية فقط

قال السفيرعبد الرحيم الفرا مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الأمم المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وليس هدنة إنسانية فقط، وأن هناك 18 وكالة دولية وقعت على بيان تطالب فيه بوقف الحرب على غزة.

وأكد الفرا لقناة القاهرة الإخبارية أن بعض المواقف الدولية تغيرت تجاه الأوضاع في غزة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي وارتفاع عدد الشهداء والمصابين.

دعوات الاستيطان للاحتلال الإسرائيلي

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد أدانت الدعوات الاستيطانية التي أطلقها وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، لإنشاء ما أطلق عليه «مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية».

سرقة الأراضي الفلسطينية

وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إلى أن الهدف من هذه الدعوات سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى المستوطنات، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.