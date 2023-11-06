«القومي للمرأة» بالدقهلية ينظم دورة تدريبية للحماية من الختان

أعلن المجلس القومي للمرأة بالدقهلية بقيادة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي، عقد دورة تدريبيه بعنوان «أحميها من الختان»، لرائدات المجلس والشابات المتطوعات للمشاركات في حملة طرق الأبواب، التي ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

ندوة تدريبية لحماية الفتيات من الختان بالدقهلية

وأشار القومي للمرأة بالدقهلية في بيان له، إلى عمل ندوة في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وحاضر في الندوة، الدكتورة داليا الإتربي، عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، واستهدف التدريب 50 رائدة مجلس ومتطوعة، تم تعريفهم برسائل الحملة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وأشار المجلس إلى أن الحملة تركز على قضية مناهضة تطبيب الختان، وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، ونشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من يمارس الختان كالطبيب، وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية.