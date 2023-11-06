وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون
كتب:
وفاء الصعيدي
07:10 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
وزير التموين
تلقى الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية، حول تعاقدات الهيئة للسكر مؤخرا.
وكشف التقرير، عن تعاقد الهيئة على 100 ألف طن سكر أبيض، وصول النصف الثاني من الشهر الجاري.
وأكد «المصيلحي، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، وتلبية احتياجات المواطنين من سلع مهمة للمصريين، ضمن مبادرة خفض الأسعار.
مخزون السكر
وأشار الوزير إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل 2024، منوها بأن يناير وفبراير المقبلين، سيكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي أيضا.
السلع التموينية
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تضخ بمخازنها يوميا بين 2000 إلى 3000 طن سكر/ يوم، لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر، وحصول المواطن على متطلباته بمبادرة تخفيض الأسعار، تساهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.