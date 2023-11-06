وزير التموين: التعاقد على 100 ألف طن سكر أبيض لتعزيز المخزون

تلقى الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من الهيئة العامة للسلع التموينية، حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخرا.

وكشف التقرير، عن تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض، وصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأكد «المصيلحي، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر، وتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع مهمة للمصريين، ضمن مبادرة خفض الأسعار.

مخزون السكر

وأشار الوزير إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى أبريل 2024، منوها بأن يناير ‏وفبراير المقبلين، سيكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي أيضا.

السلع التموينية

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، بأن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، تضخ بمخازنها يوميا بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر/ يوم، لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر، وحصول المواطن على ‏متطلباته بمبادرة تخفيض الأسعار، تساهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.