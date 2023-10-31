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السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 1500 طن زيت خام

كتب:

وفاء الصعيدي
09:52 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
زيت التموين.. تعبيرية

زيت التموين.. تعبيرية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن الممارسة رقم 8 لسنة 2023-2024، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، و500 طن زيت عباد)، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024

موعد فض المظاريف

أكدت الهيئة، أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.