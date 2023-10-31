السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 1500 طن زيت خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن الممارسة رقم 8 لسنة 2023-2024، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، و500 طن زيت عباد)، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024

موعد فض المظاريف

أكدت الهيئة، أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية