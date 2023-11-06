وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني الوضع الأمني والإنساني في غزة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالا هاتفيًا مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان.

الوضع في غزة

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس - إن الوزيرين ناقشا الإعداد للقمة الإسلامية القادمة في الرياض وتبادلا التقييمات بشأن الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة.

المساعدات الإنسانية

وأضاف أن الوزير شكري استعرض الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد ضرورة منع توسيع رقعة الصراع.