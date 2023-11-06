103 شهداء و106 مصابين في غارات جوية جديدة على قطاع غزة

تجددت غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين، في ظل عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ31 على التوالي منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكشفت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» نقلا عن مصادر طبية، وصول عدد الشهداء في قطاع غزة، لـ103 في القطاع منذ الليلة الماضية و106 مصابين، جراء قصف منزلين في حيي الزيتون جنوب مدينة غزة، والأمل غرب خان يونس، كما تواصل الغارات والقصف المدفعي على مخيم الشاطئ، وأحياء النصر، والشيخ رضوان، والشيخ عجلين، والزيتون، والشجاعية.

استشهاد طفلة في خان يونس

استُشهدت طفلة، وأصيب 8 آخرين بينها 4 بحالة الخطر، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب محافظة خان يونس. كما استُشهد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي لحافلة قرب محطة فارس جنوب قطاع غزة.

وتابع البيان إن عددا من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما وصل شهيدان وأكثر من 15 جريحا الى المستشفى الاندونيسي، جراء استهداف منزل في منطقة تل الزعتر بجباليا شمال قطاع غزة.

الاحتلال يقصف المدنيين بقنابل الفسفور

وأطلقت قصفت قوات الاحتلال القطاع بقنابل الفسفور مع قنابل مدفعية وذلك منطقة القصاصيب بمخيم جباليا، فيما أطلقت المدفعية قذائف دخانية في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وفي إطار استهداف الاحتلال للقطاع الطبي بالقطاع استهدفت طائرات الاحتلال مستشفى الطب النفسي الوحيد في القطاع، ومستشفى العيون، ما أدى إلى تدمير أجزاءً كبيرة منهما.

وواصلت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية سلسلة غارات مكثفة في مناطق مختلفة بقطاع غزة، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل والممتلكات العامة والخاصة، كما دمرت العديد من الطرق والبنى التحتية.