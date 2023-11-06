روسيا تعلن تأييدها عقد مؤتمر دولي حول الوضع في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن تأييدها العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي.

تصعيد غير مسبوق

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، أنه على خلفية التصعيد غير المسبوق للعنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى العمل الجماعي لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي، قائلة: «وتؤيد روسيا هذا الموقف بقوة، وقد دافعت دائما عن الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف في معالجة مشاكل التسوية في الشرق الأوسط».

وأشارت إلى أن المهمة الأولوية هي الإنهاء السريع للأعمال القتالية في غزة، وضمان حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية اللازمة للمحتاجين، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية

وشددت على أنه لا يمكن السماح للقوى الخارجية باستغلال المواجهة الفلسطينية-الإسرائيلية الجارية لكسر هذه الاتجاهات الإيجابية وإغراق المنطقة في الفوضى.

وأضافت أنه لا شك في مشاركة وتعاضد دول المنطقة، إلى جانب الإرادة السياسية للفلسطينيين والإسرائيليين للتفاوض على مجموعة من قضايا الوضع النهائي، هي شرط أساسي لاستئناف عملية سلام شاملة في الشرق الأوسط، يجب البدء حالا في تهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، كما يجب كبح جماح الطرفين عن اتخاذ إجراءات أحادية، بما في ذلك الاستيلاء الاستيطاني على مناطق في الضفة الغربية، وانتهاك حرمة المقدسات في القدس، والتحريض على العنف والإرهاب.

تفاوض مستمر

وتطرق إلى أن المطلوب بشكل خاص في الظروف الحالية هو توفير الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والذي ينص على الاعتراف بإسرائيل والتوصل إلى حل تفاوضي لمجموعة من قضايا الوضع النهائي".

ونوهت إلى ضرورة الاستفادة من تجربة التعاون المكتسبة في إطار عملية مدريد التي انطلقت في أكتوبر 1991.