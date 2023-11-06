عضو أمناء الحوار الوطني: «حياة كريمة» أثبتت نفسها بما قدمته لأهالي غزة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لا شك أن مشروع حياة كريمة هو الأقوى والأكبر في تاريخ مصر الحديث، وهو مشروع يهدف إلى المشاركة في بناء الدولة المصرية بمفهومها الواسع والشامل والكامل، من أجل خدمة المواطن، وتوفير حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية، وبالفعل هذا المشروع ساهم في تنمية كل محافظات مصر، بهدف الارتقاء بالبنية الأساسية للدولة، والبنية التحتية للدولة المصرية في الريف والقرى والنجوع.

أهمية مبادرة حياة كريمة

أضاف الكشكي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يجرؤ أحد قبل الرئيس السيسي، على الوصول إلى الريف والنجوع والكفور بهذا الشكل، وبالفعل هذا جرى من خلال حياة كريمة، وبالفعل لاقى هذا المشروع قبولا كبيرا جدا لدى المواطن.

وحقق طفرة كبيرة في المرحلة الأولى، على مستوى التعليم والصحة، وكل الأمور الحياتية المطلوبة، لذلك حياة كريمة غير وجه الريف، ومد الخيوط بين توفير كل احتياجات المواطن، وبين تحديث هذه القرى والريف، نتيجة لنظرة ثاقبة من الدولة المصرية ومن القيادة السياسية إلى كل المصريين.

مساعدات أهالي غزة

وأكد عضو أمناء الحوار الوطني، أن حياة كريمة تخطى دورها التنمية في مصر، لكن أصبح الآن في تقديم المساعدات إلى أهالي غزة، وكانت المؤسسة في مقدمة الصفوف، والقائمين على حياة كريمة، كانوا في مقدمة الصفوف من أجل توفير المساعدة، وتقديم كل الجهود من أجل مساعدة المصابين أو تقديم الإغاثية للأهالي في فلسطين، وصنعت لها بصمة، لأنها باتت عابرة للحدود المحلية، بل وصلت إلى حدود خارجية تصل كما تابعنا في غزة.