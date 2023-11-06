المركز المصري للدراسات: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل تطرف إسرائيل

قال محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بالأمس، بأن كل الخيارات فيما يتعلق بقطاع غزة مفتوحة، ومنها ما يرتبط بإلقاء قنبلة نووية على غزة، يكشف عن حجم التطرف الذي أصبح حاكمًا، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية القائمة حاليًا.

عبد الرازق: تفعل إسرائيل ما تريده دون أي رادع من المجتمع الدولي

وأضاف «عبدالرازق» أن التصريحات التي خرجت عن الوزير الإسرائيلي، تكشف عن حجم الممارسات المتطرفة لحكومة إسرائيل، فيمكنها أن تقوم بأي شكل، دون أي رادع من المجتمع الدولي، لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بحربها بقطاع غزة.

عبد الرازق: إسرائيل لن تحقق أهدافها

وتابع «عبد الرازق» أن الأهداف المعلنة للحرب، هي القضاء التام على حركة حماس، وتدمير بنيتها التحتية، وهناك صعوبة بالغة في تحقيقها لذلك، وتواجه تحديات كبيرة.