وزير خارجية أمريكا يؤكد سعي بلاده للتهدئة في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على قيادة بلاده لتهدئة الأوضاع خلال الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

مؤتمر صحفي مشترك

وقال بلينكن- لوسائل الإعلام المختلفة قبل مغادرته العاصمة التركية أنقرة، ضمن جولة دبلوماسية في الشرق الأوسط حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الإثنين- إن الولايات المتحدة تدرك ما وصفه بـ«الخسائر الفادحة» التي تضعها الحرب على الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال المدنيين، مضيفًا أنه مصدر قلق نتشاركه وأننا نعمل على حله كل يوم.

محاولة تقليل الخسائر

وبسؤال بلينكن بشأن الافتقار الواضح في إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بتقليل خسائر المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، أوضح وزير الخارجية الأمريكي: «لدينا سبل ملموسة للغاية لإجراء ذلك، وأعتقد أنكم سترون ذلك خلال الأيام المقبلة أن تلك المساعدات يمكن أن تتوسع بسبل مهمة».

وتابع: «تبحث الدول عن الولايات المتحدة لإجراء أمور، ومن الواضح أننا لا نتفق على كل الأمور، لكن هناك وجهات نظر مشتركة حول بعض الضروريات في الوقت الراهن».

وبسؤال بلينكن، عن الخطوات الفعلية التي تم مناقشتها مع القيادة الإسرائيلية الأسبوع الماضي بشأن وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وعن النهج الإسرائيلي خلال الصراع، أجاب بأن واشنطن تعمل بشأن تلك القضايا كل دقيقة تقريبًا.

الحديث عن الهدنة

وأوضح: «عندما يتعلق الأمر بالهدنة الإنسانية فإننا منخرطون مع الإسرائيليين بشأن جوانب عملية بعينها تتعلق بالأمر، ومع ذلك فهناك جانب حاسم واحد يشهد إحراز تقدم بشأن الرهائن، وأن ذلك أمر نركز عليه بصورة مكثفة».