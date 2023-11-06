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إيمان العاصي: كفاية جبروت وارحموا صراخ أطفال فلسطين

كتب:

بسمة شطا
07:44 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
إيمان العاصي

إيمان العاصي

تواصل الفنانة إيمان العاصي دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكبها ضدهم، وخصوصا الأطفال، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

إيمان العاصي تدعم فلسطين

كتبت الفنانة إيمان العاصي، قائلة: «خرجوا الأطفال، أرجوكم، بس الأطفال ارحموهم والنبي، خرجوهم كلهم لينا إحنا طيب، أنتو إزاي كدا، قلوبكم وعقولكم من ايه، إزاى قادرين تماطلوا كدا، ازاى قاعدين مستنين، أنتو ازاي بتناموا».

وتابعت الفنانة إيمان العاصي قائلة: «الوضع مش وضع دبلوماسية ياعالم، أنتم مفيش فيكم رجا، الولاد محروقين وجعانين وعطشانين وخايفين، عارفين يعني ايه جوع وعطش، أرجوكم خرجوا الأطفال بس، أرجوكم كفاية جبروت».

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بقلم بسمة شطا