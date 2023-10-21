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إيمان العاصي عن محاولة فلسطينيين إنقاذ قطة بعد قصف غزة: «ياربي على الرحمة»

كتب:

هبة أمين
10:43 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
إيمان العاصي

إيمان العاصي

أشادت الفنانة إيمان العاصي، بمحاولة شباب فلسطينيين التدخل لإنقاذ قطة صغيرة من تحت الأنقاض، كانت لا تزال على قيد الحياة، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية «ستوري» في حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، واصفة ما حدث بأنه رحمة كبيرة موجودة في قلوبهم.

كما نشرت عدة مقاطع توضح حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي، من بينها مقطع فيديو لفتاة فلسطينية صغيرة تبكي بحرقة بحثًا عن والدتها، ومحاولة البعض تهدئتها، وعلقّت عليها إيمان العاصي بقولها: «عاوزة أمها يارب، بسيطة مش كده».

إيمان العاصي تدعم غزة

وعبرّت عن غضبها إزاء الأكاذيب التي يرددها الكيان الصهيوني في وسائل الإعلام الأجنبية، وتأكيدها أن الاحتلال الاسرائيلي اعتاد الترويج لأمور مزيفة للتضليل على جرائمهم في غزة، وقصف المستشفيات والمنشآت واستشهاد آلاف الضحايا والأطفال.

مسيرات تضامنية لدعم القضية الفلسطينية

وكانت إيمان العاصي، وجهت دعوة للمشاركة في المسيرة التضامنية لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينين، من أمام المنصة بمدينة نصر أمس الجمعة.

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